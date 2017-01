Ecouter de la musique rend les enfants plus intelligents

S'endormir en écoutant de la musique serait bon pour la mémoire apprenait-on récemment. Mais écouter de la musique dès le plus jeune âge serait aussi bénéfique pour le développement émotionnel et mental des enfants ! C'est ce que concluent le chercheur en neuroscience Manfred Spitzer et son équipe après avoir enquêté auprès de 57 000 jeunes musiciens. La musique aurait non seulement un impact sur l'intelligence mais aussi sur la discipline personnelle et le sang-froid, peut-on lire dans The Local. "Les enfants deviennent plus intelligents à l’école lorsqu’ils apprennent à jouer d’un instrument ou qu’ils chantent. La musique accélère aussi les processus éducatifs dans d’autres domaines" explique Manfred Spitzer avant de conclure que son travail montre que la "musique rend vraiment les gens plus intelligents. Ils apprennent grâce à la musique que plus ils essayent, meilleurs ils deviennent."

Pour le chercheur, d'autres activités comme le sport, le théâtre et manuelles, sont aussi importantes : "Quand les enfants dessinent, leur capacité à se concentrer augmente, ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils regardent des films, par exemple. Quand il y a une émission pour enfants à la télévision, la concentration diminue. Le fait de dessiner n’est pas seulement bénéfique pour la circulation, il l’est aussi pour le cerveau." En fait, c'est avoir un but précis et savoir comment l'atteindre qui serait le plus important dans l'éducation d'un enfant : "Depuis plus de 40 ans, des études montrent que les gens qui possèdent plus de volonté gagnent plus, sont en meilleure santé, et vivent plus longtemps" conclut-il. Aussi, la lecture rallongerait l'espérance de vie !