Dua Lipa, si vous ne connaissez pas encore ce nom, retenez le bien, car l’anglaise est ce qu’on appelle chez elle “ the next big thing”*. La cérémonie des European Border Breakers Awards, qui récompense des talents émergents européens ayant rencontré un petit succès hors des frontières de leur pays d’origine, a sacré la chanteuse dans sa catégorie (Royaume-Uni) mais aussi comme choix ultime des fans. Ces derniers étaient invités à voter en ligne pour leur artiste préféré, et face aux autres gagnants, dont Jain, Alan Walker, Walking on Cars ou encore Era Istrefi, Dua Lipa a largement dominé le vote du public. On a rencontré la chanteuse quelques heures avant la cérémonie, entretien.

A l’automne 2015, sort Be The One, deuxième single de Dua Lipa, ballade pop rythmée par un phrasé particulier et une voix grave et suave. La chanson rencontre un succès au delà du Royaume-Uni, et la BBC inscrit la jeune fille qui n’a alors que 19 ans dans sa liste des artistes à suivre en 2016. Cette année là, la jeune femme joue à Eurosonic, le festival néerlandais qui se tient en même temps que les EBBA et qui fait office de pépinière pour des artistes européens, dont certains inonderont bientôt ondes radio et festivals internationaux. Interrogée sur sa présence aux EBBA Dua Lipa explique que “ C’est un sentiment super cool d’être là car l’an dernier je venais faire Eurosonic et je ne pensais avoir la chance de revenir et de représenter le Royaume-Uni aux EBBA”. Un joli chemin pour une artiste qui aime rappeler qu’elle est très attachée à ses racines européennes. Née à Londres de parents albanais, la jeune femme retourne vivre dans le pays natal de ses parents, le Kosovo, à l’âge de 13 ans. Elle y restera quatre ans avant de repartir au Royaume-Uni pour suivre dans un premier temps une carrière de mannequin, tout en postant en parallèle quelques reprises sur YouTube.

Mais le son Dua Lipa, c’est quoi ? Une dominante pop avec des résurgences hip hop, l’anglaise chante en effet sans jamais cessé de flirter avec le phrasé rap. Cette tonalité doit tout aux sources d’inspiration de la chanteuse qui explique avoir écouté “beaucoup de choses différentes pendant la conception de l’album. J’adore Kendrick Lamar et J Cole mais aussi Pink, Nelly Furtado, Rihanna, Drake, The Weeknd et Beyoncé!”. Quand elle mentionne cette dernière on lui fait remarquer qu’elle tweetait il y a quelques jours “à ce rythme, je pourrai très bien faire un album visuel”. Ce n’était qu’une plaisanterie, même si la chanteuse explique adorer tourner des clips et que chaque chanson sortie “mérite un vidéo, cela donne aux fans un nouveau regard sur un morceau”. Mais la comparaison avec Queen Bey ne s’arrête pas là, alors qu’à force de délais, on finit par croire que l'album de Dua Lipa va sortir par surprise !

Celle qui a “l’impression de ne jamais avoir été au même endroit plus de deux ou trois jours en 2016” a sorti de nombreux singles l'an passé mais toujours pas l’ombre d’un premier opus, pourtant annoncé depuis l’été dernier. L’artiste explique que cette attente est due à des collaborations assez excitantes, qui vont être ajoutées à l’album, mais dont elle ne peut rien dire pour le moment. Elle précise qu’elle est “très excitée d’être cet été, à la période des festivals, car l’album viendra tout juste de sortir, d'autant plus que je garde un très bon souvenir de ma tournée européenne, c’était vraiment mon moment préféré de 2016”. Rendez-vous le 2 juin prochain ( nouvelle date officielle de sortie pour son album éponyme) pour vérifier si Dua Lipa est bien la sensation promise et si elle suivra le chemin d’Adele, Christine & The Queens et Stromae, qui ont tous remporté des prix aux EBBA Awards au début de leur carrière.

* (littéralement “la prochaine grande chose” soit la future sensation à suivre)