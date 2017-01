DJ Snake dévoile le clip de The Half

2016 aura été rythmée par Let Me Love You mais il est temps de laisser Justin Bieber derrière nous - aussi fort que nous l'aimions. DJ Snake continue de défendre son excellent album Encore et le nouveau single choisi pour perpétuer son règne, c'est The Half. Si vous avez écouté l'album (et nous sommes sûrs que c"est le cas), alors vous savez que pour ce titre 'il s'est entouré de Jeremih, de Young Thug et de Swizz Beatz. La bonne nouvelle, c'est que DJ Snake entame cette nouvelle année avec un clip flambant neuf.

Oubliez la réalité virtuelle qui rythmait Let Me Love You, il nous emmène cette fois dans un monde bien différent - beaucoup plus bling bling, dirons-nous. Des miroirs, des néons, des fille qui twerkent et des couleurs flashy (tout le monde ne pote pas le bomber orange aussi bien que lui) composent cette nouvelle vidéo. DJ Snake signe là un clip qui regroupe les codes d'une vidéo hip hip mais le tout, mixé à sa sauce. Il y a de fortes chances pour que Encore rythme cette année à venir et clairement, on ne va pas s'en plaindre.