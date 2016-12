Disney : Emma Watson chante pour la Belle et la Bête et c'est bluffant

Ariana Grande clashe un fan sexiste : "Je ne suis pas un morceau de viande" et ce n'est pas la féministe Emma Watson qui dira le contraire ! Aujourd'hui, cependant, on ne retrouve pas l'actrice de Harry Potter pour un discours plein de bon sens mais pour son rôle dans la Belle et la Bête. L'adaptation du Disney pour le cinéma est très attendu et aujourd'hui on découvre pour la première fois la voix d'Emma Watson. Un extrait de la chanson "Something There" ("Je ne savais pas" pour les français, oui c'est une traduction libre) a été dévoilé par le compte Twitter officiel du film et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Emma Watson sait ce qu'elle fait !

Here's your exclusive first listen of @EmmaWatson​ singing 'Something There' from Beauty and the Beast. #BeOurGuest pic.twitter.com/AWpcrDmELY — Beauty and the Beast (@beourguest) 31 décembre 2016

Maintenant que vous avez pu découvrir la vidéo, ou plutôt l'audio, vous serez bien d'accord pour dire qu'Emma Watson a une sublime voix qu'on ne lui aurait pas prêté ! Il faut dire qu'elle n'a jamais eu l'occasion de dévoiler ce que ses cordes vocales savaient faire sur Harry Potter... En tout cas, on comprend pourquoi c'est elle qui a obtenu le rôle de Belle et on a encore plus hâte de découvrir le film dans son intégralité. Pour les amoureux de la musique, on a aussi quelque chose pour vous : L'hommage de Chris Martin de Coldplay à George Michael lors d'un concert caritatif surprise. Un beau moment.