Disclosure s'arrête pour une durée indéterminée 

Ce n'est pas une séparation, ni une cessation d'activité mais une longue pause à durée indéterminée que Disclosure a décidé de prendre. Alors que de nombreux artistes disparaissent pendant longtemps sans en informer spécifiquement leurs fans, à l'image de Frank Ocean, les frères Lawrence ont tenu à s'expliquer auprès de leur public dans une jolie lettre manuscrite partagée sur les réseaux sociaux. " Merci beaucoup pour votre soutien depuis 7 ans. Nous avions 15 et 18 ans quand on a commencé cette aventure incroyable qui a été remplie de shows encore plus grands et meilleurs que ce que nos esprits d'enfant aient jamais pu imaginer (...) Nous ne pourrons jamais vraiment vous remercier tous assez. Vous avez changé nos vies pour toujours et nous avez permis de faire ce que nous préférons faire. Cette année nous allons seulement faire quelques petits trucs spéciaux, dont notre retour au festival Wild Life et d'autres choses dont on ne peut pas encore parler. Mais on va surtout se retirer et profiter d'une repos dont on a vraiment besoin. On reviendra ! Mais d'ici là ... "

Une annonce assez solennel pour le duo formé par Guy et Howard Lawrence qui laisse penser que les congés qu'ils prendront devraient durer bien plus longtemps que de simples vacances. Il faudra donc être particulièrement à l'affût des annonces de festival avec Disclosure à l'affiche car ce sera la dernière occasion de les voir jouer leurs tubes Latch, You & Me, Omen ou encore Magnets en live avant bien longtemps. On espère cependant que le groupe ne prendra pas trop goût à cette pause et reviendront avec un troisième album d'ici deux ans... D'ici là on continuera d'écouter leur deux albums, Settle et Caracal, qui ont chacun marqué l'electro de ces dernières années.