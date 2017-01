Diplo, bientôt une série sur sa vie !

C'est maintenant officiel, la chaîne américaine Viceland vient de commander six épisodes d'une série basée sur l'artiste américain Diplo. Intitulée What Would Diplo Do ? , cette mini-série devrait peindre un jour dans la vie du producteur de Major Lazer. Pour interpréter son rôle, c'est l'acteur James Van Der Beek qui a été choisi. Connu pour son rôle dans la mythique série Dawson, l'acteur changera radicalement d'univers pour mieux entrer dans l'industrie musicale. Créée par Kevin Kusatsu (co-créateur de l'entreprise de Management de Diplo) et par Ben Weiss, la série a été écrite par James Van Der Beek en personne et sera réalisée par Brandon Dermer (connu pour avoir réalisé les clips de Panic ! At The Disco, Major Lazer ou encore Dillon Francis).

"Les gens viennent toujours me voir pour me dire que ma vie doit être dingue", explique Van Der Beek dans la peau de Diplo. Et c'est là tout l'intérêt de la série : entrer dans l'univers hors du commun de l'un des meilleurs producteurs de sa génération (et descendre les clichés au passage). Le premier épisode devrait être diffusé plus tard en 2017 et d'ici là, on peut réécouter les meilleurs titres de Major Lazer comme Believer (sans oublier Cold Water ou Lean On).