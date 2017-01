Des femmes infidèles et un ovni dans le top insolite de la semaine

Il y a du lourd cette semaine en matière de news folles du monde entier ! Oui, un ovni a été aperçu à la Roche-sur-Yon et on a même une photo à vous montrer. Ensuite, on connaît une chanson qui a le pouvoir particulier de pousser les femmes à appeler leur ex-copain. On a aussi ce qui faut en matière de classements, avec le top des surnoms amoureux en Europe et des régions françaises où les femmes sont les plus infidèles. Pour finir, on connaît le pire ennemi de l'homme... C'est parti !

Après avoir écouté cette chanson, 64% des femmes ont rappelé leur ex

Un ovni à La Roche- sur-Yon ?

Top des surnoms amoureux préférés en Europe

Le pire ennemi de l'homme est la ...

Top 3 des régions où les femmes sont les plus infidèles