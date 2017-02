Des fantasmes et Britney Spears dans le top insolite de la semaine

Cette semaine, il y a encore eu de l'info de fou dans le monde ! On sait désormais que 7 femmes sur 10 ont un certain fantasme mais aussi qu'on tomberait 7 fois amoureux avant de se marier... 11% des Français seraient par ailleurs nus quand ils font une certaine activité. Mais ce n'est pas tout ! Une étude nous apprend également qu'aller dans la même direction le matin rend les couples plus heureux. Et puis, il y a l'histoire folle de ce fan de Britney Spears qui dépense 80 000 dollars en chirurgie esthétique afin de lui ressembler...

