Debbie Reynolds, mère de Carrie Fisher, est morte à 84 ans

Moins de 24h après le décès de Carrie Fisher, c’est sa mère, la légende de l’Age d’Or d’Hollywood, Debbie Reynolds, qui décédait. Âgée de 84 ans, l’actrice a succombé à une crise cardiaque alors qu’elle était au domicile de son fils, Todd Fisher. Ce dernier a déclaré à l’agence de presse AP que la mort de sa sœur avait grandement stressé sa mère et qu’elle était désormais “avec Carrie et nous avons tous le cœur brisé”. La veille de son décès, Debbie Reynolds avait partagé sur Facebook le message suivant “ Merci à tous ceux qui ont pu embrassé les dons et les talents de ma fille adorée et géniale. Je vous suis reconnaissante de vos pensées et prières qui la guident désormais jusqu’à sa prochaine étape”. Debbie Reynolds restera pour toujours l’interprète de Kathy Selden, gracieuse héroïne de Chantons Sous La Pluie (1952 ) au côté de Gene Kelly et Donald O’Connor. L’actrice était également connue pour ses rôles dans Tammy and The Bachelor (1957), La Reine du Colorado (1964) qui lui valu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice et Mother (1997).

Elle jouait également la mère de Grace dans la série Will& Grace, sa fille à l’écran, Debra Messing s’est exprimée sur Twitter au sujet de sa disparition “ Tellement mal au cœur. Debbie voulait être avec Carrie (...) Elle était ma “mère” pendant des années et je l’aimais tant. Une légende”. D’autres stars ont publié leurs hommages sur la plate-forme à l’image d’Ariana Grande “Je t’aime Billie, beaucoup beaucoup. Repose en paix Debbie Reynolds”. La chanteuse fait référence à Bille Lourd, fille de Carrie Fisher et petite fille de Debbie Reynolds, avec qui elle a partagé l’écran lors de la saison 1 de Scream Queens. Miley Cyrus a tweeté une série de cœurs brisés accompagnés du message “ Ce message triste me donne envie de caliner ma mama et de ne jamais la lâcher”. Grant Gustin ( The Flash) a expliqué que “ Debbie Reynolds m’a aidé à renforcer ma passion de jouer la comédie avec Chantons sous la pluie. Elle sera toujours une icône. Repose avec Carrie, Debbie”.