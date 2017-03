Dire que les fans attendaient les premières images de Deadpool 2 serait un euphémisme, tant leur impatience était palpable ! Il faut dire que le premier film a été un tel succès que les aficionados de la première heure ont vu soudainement débarquer dans leurs rangs des millions de nouveaux passionnés par le superhéros incarné par Ryan Reynolds. Et à ceux qui s’inquiétaient que la sequel puisse être en dessous de son aîné : qu'ils se rassurent ! Le premier teaser de Deadpool 2, apparu sur la toile ce week-end, nous propose un côté décalé, "meta" et humoristique complètement dans la veine de son prédécesseur.

Ainsi, dans ce premier teaser que les américains ont pu voir avant la projection de Logan, Ryan Reynolds alias Wade Wilson alias Deadpool se moque des superhéros. Remarquant une querelle bénigne entre deux SDF alcoolisés, le héros de l'écurie Marvel se précipite dans une cabine téléphonique pour enfiler sa combinaison rouge et faire un gros clin d'oeil à Superman dont la vidéo utilise la bande-son. Mais l'espace exigu oblige M. Pool à prendre énormément de temps pour se changer - nous montrant ses fesses pour notre plus grand plaisir - et lorsqu'il entend un coup de feu, il réalise qu'il est trop tard. Fin prêt, il sort tout de même de la cabine à la manière des sauveteurs d'Alerte à Malibu et se rend sur les lieux du crime non sans avoir insulté Stan Lee au passage. Un teaser particulièrement réussi pour ce Deadpool 2 dont la date de sortie a été dévoilée il y a quelques temps sur les réseaux sociaux !