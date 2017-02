David Guetta feat. Ariana Grande : Une démo de leur collaboration fuite

Zara Larsson, qui vient de dévoiler le clip de So Good et la date de sortie de son premier album, a conquis le coeur de tous les Européens ! C'est elle qui a choisie par David Guetta pour chanter l'hymne officiel de l'Euro 2016, This One's For You, lui permettant de confirmer sa célébrité naissante. Numéro 1 en France, le tube s'est aussi placé en tête des charts allemand, portugais, suédois, polonais ou encore autrichien. Mais il semblerait qu'avant elle, une autre chanteuse était pressentie pour interpréter le titre... En effet, une démo de la collaboration Ariana Grande-David Guetta a fuité, permettant d'écouter la version de "This One's For You" de la chanteuse américaine...

Si les arrangements et la production ne changent pas du tout, c'est bien la voix d'Ariana Grande qui s'envole sur l'hymne officiel de l'Euro 2016. Sensuelle au possible, la chanteuse de "Side to Side" s'époumone avec conviction sur "This One's For You". Pas de doute, cette version aurait connu un grand succès. Mais ça nous aurait privé de la voix de Zara Larsson, femme fatale dans le clip de "Ain't My Fault". En plus, étant suédoise et donc européenne, sa participation à l'hymne de l'Euro est plus logique que celle de la chanteuse américaine...