David Bowie : Un an après sa mort, un nouvel EP et un nouveau clip dévoilés

Telle une voix sortie de l’au delà, David Bowie nous enchante avec un tout nouvel EP qui sort tout juste un an après sa mort. Le chanteur britannique nous avait quittés début 2016 à l’âge de 69 ans, laissant derrière lui un héritage musical immense et toute une génération aujourd’hui encore désemparée par sa disparition. On compte même plus les innombrables hommages qui lui ont été destinés depuis un an. David Bowie est l’un des artistes les plus talentueux que le monde ait jamais connu, et a brillé durant toute sa carrière par sa créativité, il a toujours su se renouveler au fil des années, au fil des albums. Nous fêtons le triste anniversaire de sa mort en ce mardi 10 janvier, et à cette occasion, un nouvel opus posthume No Plan vient de sortir, accompagné de son clip éponyme à découvrir ci-dessous.

Trois morceaux composent ce nouvel EP, No Plan, Killing a Little Time et When I Met You. Selon le New York Times, ils ont été enregistrés seulement quelques semaines avant la mort de David Bowie, et écrits pour la comédie musicale Lazarus. Ce sont les dernières productions du chanteur, qui s’inscrivent dans la lignée de l’univers de Blackstar, son dernier album, sombre à souhait et aux influences plus pop. À écouter sans modération, pour ne jamais oublier l’immense Ziggy Stardust.