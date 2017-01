David Bowie : Que faisait-il à votre âge ? Ce site y répond

Le 10 janvier 2016, le monde entier apprenait et pleurait la disparition de David Bowie, un artiste à part entière qui a toujours su se renouveler, qui a inspiré plusieurs génération par une créativité sans borne. L’artiste britannique a laissé derrière lui des fans encore aujourd’hui en détresse et surtout un héritage musical immense. On ne compte plus les hommages qui ont eu lieu en son honneur depuis sa mort, et lors de la prochaine cérémonie des Brit Awards 2017, David Bowie sera de nouveau honoré avec George Michael qui nous a, lui, quittés en début d’année. En plus d’une carrière monumentale, Ziggy avait aussi une vie palpitante, et le site internet supbowie.com nous rappelle à quel point notre quotidien est insignifiant par rapport au sien, à quel point on a encore rien accompli dans notre vie. Découvrez ce que David Bowie faisait à votre âge !

On apprend par exemple qu’à ses 24 ans naissait son premier enfant Duncan Zowie Haywood Jones à qui il a dédié une chance de son album Hunky Dory en 1971. À 31 ans, il tournait dans le film Just A Gigolo de David Hemmings, le dernier de Marlene Dietrich. Ou alors qu’à 22 ans il obtenait son premier n°1 sur les charts anglais avec Space Oddity. Tranquillement. Un an après sa mort, un nouvel EP et un nouveau clip de David Bowie ont été publiés, dévoilant les derniers titres que le défunt chanteur a enregistré.