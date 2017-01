David Bowie : Le concert hommage pour les 1 an de sa disparition à redécouvrir en vidéos

Il y a un an exactement disparaissait Davie Bowie à l'âge de 69 ans. Mort des suites d'un cancer du foie, le légendaire chanteur a laissé des millions de fans éplorés. Les hommages se sont multipliés dans les jours, les semaines et même les mois qui ont suivi son décès. Le dernier en date a été assuré par les proches du chanteur le jour de ce qui aurait du être son 70ème anniversaire. C'est à la Brixton Academy que Gary Oldman et différents collaborateurs de Ziggy Stardust se sont réunis pour un concert en son honneur.

Perfect song to close with. #underpressure #celebratingdavidbowie #davidbowie #brixtonacademy #london Une vidéo publiée par Jamie (@bushleaguer) le 8 Janv. 2017 à 18h19 PST

La Roux, Tom Chaplin (Keane), Simon Le Bon ( Duran Duran), Joe Elliot ( Def Leppard) ainsi que les musiciens de Davie Bowie se sont ainsi succédé pour interpréter ses chansons. Ce concert hommages est ambulant, ce mardi 10 janvier c'est à New York qu'il s'installera, juste à temps pour célébrer les 1 an de la mort de Davie Bowie. Le show sera ensuite joué à Los Angeles le 25 janvier puis à Tokyo le 2 février. D'autres hommages spontanés devraient avoir lieu aux quatre coins du monde. A noter également que sort ces jours ci un mini album contenant des chansons inédites de David Bowie dont on vous reparlera très vite...