Dans Pokemon Go, on fête aussi la Saint Valentin

Vous le savez, Pokemon Go aime bien avancer en même temps que ses utilisateurs. Ainsi, nous avons déjà eu droit à des modifications spécialement conçues pour Halloween ou encore pour Noël. Vous imaginez bien que Niantic ne pouvait pas laisser passer la Saint Valentin ! Résultat, quelques petites mises à jours devraient ravir les joueurs qui bravent le froid pour aller chasser des Pokémon. Pour commencer, sachez que vous aurez plus de bonbons : A chaque fois que vous transférerez vos Pokémon, vous gagnerez non pas un mais deux bonbons. Aussi, les éclosions d'oeufs les feront doubler.

Autre petite mise à jour sympathique, les Pokémon de couleur rose seront plus accessibles. En même temps, on en n'attendait pas moins pour la Saint Valentin. Pour résumer, si vous voulez des Leveinard et des Melodelfe, c'est le moment ! Dernière petite nouveauté, vos oeufs seront plus enclin à donner des Mélo, des Toudoudou et des Lippouti. Pour les dates, sachez que la mise à jour est déjà en place et qu'elle restera d'actualité jusqu'au 15 février.Si vous êtes célibataire, vous aurez au moins trouvé une bonne raison de fêter la Saint Valentin !