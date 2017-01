Daft Punk, U2, Queen... La playlist pour lutter contre le Blue Monday

On ne parle que de ça, aujourd’hui c’est le Blue Monday, et tout le monde est censé passer la journée la plus déprimante de toute son année. Eh oui, il fait froid (très froid), les fêtes de Noël nous paraissent déjà il y a une éternité, les vacances sont dans encore longtemps, on commence à bien carburer niveau travail, et puis c’est lundi tout simplement. S’il faut un rien aujourd’hui pour nous plonger dans un état cafardeux, le bonheur, la joie de vivre est à peu de choses près aussi, et on vous propose de retrouver le sourire en musique. Rien de tel qu’une playlist 100% feel good qui mettra à coup sûr du baume à votre petit coeur. Vous remercierez la rédac’ de VirginRadio.fr plus tard !