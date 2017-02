Daft Punk : Snapchat lance un filtre à l'effigie du duo casqué

Dimanche dernier, Daft Punk a créé l’évènement aux Grammy Awards 2017 en faisant son retour en live aux côtés de The Weeknd. Le duo français ne s’était plus produit en live depuis 2014 à la même cérémonie où ils avaient raflé à l’occasion pas moins de 5 Grammys. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo n’étaient nominés dans aucune catégorie (quand on n’a plus sorti d’album depuis 2013, c’est un peu normal) mais étaient là pour soutenir leur copain The Weeknd actuellement en promotion pour son dernier album. Rappelons que le titre éponyme Starboy sur lequel Daft Punk a collaboré a permis aux Français d’obtenir enfin leur premier n°1 sur les charts US. À l’occasion de ce retour prodigieux, Snapchat a rendu hommage au duo casqué en lançant un filtre à leur effigie pour le plus grand bonheur des internautes.

Si l’annonce d’une tournée Alive 2017 de Daft Punk tarde un peu à venir, à la rédac’ on croit sincèrement que les deux frenchies pourraient donner une série de lives cette année. Leur prestation à la cérémonie des Grammy Awards 2017 ne fait que confirmer que leur retour sur scène est plus que probable cette année, pour leur 20 ans de carrière, pour satisfaire la forte demande des fans et parce qu’à force se produire en live doit leur manquer un peu, non ? On vous attend de pied ferme les gars !