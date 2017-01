Daft Punk se produira avec The Weeknd aux Grammy Awards 2017

Les rumeurs d’une nouvelle tournée Alive en 2017 se font de plus en plus persistantes, et à la rédac’ on est persuadé que Daft Punk pourrait revenir sur scène cette année. Si pour le moment aucune date de live en salle ou en festival n’est encore prévue, le duo casqué le plus célèbre au monde vient de rejoindre la liste des performeurs des Grammy Awards 2017 dont la cérémonie aura lieu le 12 février prochain à Los Angeles. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo se produiront aux côtés de The Weeknd. Au préalable, Adele, Bruno Mars, Metallica, John Legend, Carrie Underwood et Keith Urban avaient déjà été annoncés, tandis que les noms de A Tribe Called Quest, Anderson .Paak, Dave Grohl, Alicia Keys et Maren Morris ont également été dévoilés aujourd'hui. Inutile de vous préciser que cette performance se présente déjà comme l’un des évènements musicaux de ce début d’année, Daft Punk ne s'étant plus produit en live depuis 2014 à la même cérémonie des Grammys où le groupe avait reçu pas moins de 5 distinctions.

C’est grâce au titre Starboy de The Weeknd que Daft Punk a obtenu son premier n°1 sur les charts US, le duo français avait fait son retour sur la scène musicale en novembre dernier en collaborant sur le titre éponyme de l’album Starboy ainsi que sur I Feel It Coming. Même si c'est plutôt inattendu, ça semble finalement logique que les deux producteurs choisissent de revenir sur scène auprès de The Weeknd. Va savoir à présent si cette performance sera la première d’une (longue) série en 2017, si elle prépare le terrain avant que les potentielles dates pour Alive 2017 de Daft Punk ne soient dévoilées. Allez, on y croit !