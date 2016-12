Daft Punk pour la première fois n°1 des charts US

C’est une première, le duo électro français le plus connu du monde vient (enfin) d’accomplir l’exploit de se placer en première place des charts US ! S’ils ont signé d’innombrables tubes qui ont squatté la tête des classements américains, les Daft Punk n’avaient encore jamais été numéro 1 outre-Atlantique. Leur dernier hit en date Get Lucky en featuring avec Pharrell Williams avait « seulement » atteint la seconde marche du podium dont la première place leur avait été dérobée par Robin Thicke et son Blurred Lines. Aujourd’hui mercredi 28 décembre est donc une date à marquer d'une pierre blanche, Daft Punk est ENFIN numéro 1, et ce grâce à Starboy, le titre de The Weeknd dont les deux artistes assurent le featuring, sorti en septembre 2016.

Après une bataille acharnée avec Black Beatles de Rae Sremmurd et Gucci Mane, Starboy décroche la première place, un beau cadeau inespéré pour Daft Punk en cette fin d’année 2016. Ce nouvel exploit va-t-il donner des idées à Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo pour offrir la tournée Alive 2017 à laquelle on croit dur comme fer et qui est attendue par les fans depuis maintenant dix ans ? Daft Punk pourrait-il être l’une des têtes d’affiche de Glastonbury 2017 ou du prochain Lollapalooza Paris ? L’appel est lancé !