Daft Punk : Kasabian reprend "Around The World" en live

Depuis la sortie de son 5e album 48:13, le groupe britannique s’était fait plutôt discret et a attendu fin 2016 pour dévoiler leur nouveau titre Comeback Kid figurant sur la bande originale du jeu vidéo Fifa 2017 (et oui, les Anglais sont de grands fans de football !) Ils ont enchaîné ensuite par l’annonce d’une série de dates à travers le monde, mais rien en France malheureusement. On sait que le nouvel album à paraître est fini et qu’il devrait être publié dans les mois à venir. Avant l’été peut-être pour que Kasabian puisse en assurer la promotion en festival ? Le groupe jouait hier soir à l’Opera House de Sydney et a surpris plus d’un fan sur place en reprenant Around The World de Daft Punk pour l’outro du titre Eez-Eh. Brillant !

@kasabianofficial covered @daftpunk's 'Around The World' at their @sydneyoperahouse debut ???? Full story at link in bio. #Kasabian #SOHmusic Une publication partagée par Music Feeds (@musicfeeds) le 8 Mars 2017 à 13h45 PST

Daft Punk quant à eux n’ont toujours pas annoncé leur tant attendue tournée Alive 2017, mais patience, il leur reste encore neuf mois pour le faire ! Le retour en live de Daft Punk aux Grammy Awards 2017 avec The Weeknd le mois dernier n’a fait que réalimenter les rumeurs, et on a bien cru à un moment que le duo casqué remplacerait Beyoncé à Coachella 2017 avant que ce ne soit Lady Gaga qui soit annoncée. Une apparition surprise, toute une tournée ? Il n’a jamais été aussi probable que Daft Punk reviennent sur scène cette année !