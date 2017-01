Daft Punk : Homework fête ses 20 ans, retour sur nos titres préférés de l'album

Eh oui, c’était il y a déjà 20 ans que sortait le premier album de Daft Punk Homework, qui a été autant un succès commercial (plus de 2,5 millions d’exemplaires écoulés à ce jour) que critique. Le monde entier découvrait nos génies de l’électro, ceux que la planète nous envie. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont ouvert la porte au rayonnement de la French Touch à travers le monde, s’essayant à des expérimentations musicales audacieuses, mélangeant l’électro et la techno au rock, à la funk, au hip-hop ou encore à la pop. Pour un premier album, ils se sont entourés de Spike Jonze, Michel Gondry ou encore Roman Coppola pour la réalisation de leurs clips. À l'occasion de cet anniversaire lourd de sens, on espère que Daft Punk pourrait nous offrir la tournée Alive 2017 que tous les fans désirent, mais en attendant que le duo casqué se décide, on vous invite à retrouver nos titres préférés de Homework, sorti en 1997.

Da Funk

Le clip réalisé par Spike Jonze est tout aussi mythique que le titre, et met en scène avec beaucoup d’humour un homme à la tête de chien dans les rues. Le riff est complètement obsédant et a même fait l’objet d’une version alternative, passé à l’envers, dans Funk Ad.

Revolution 909

Nommé d’après la boite à rythme qu’utilise Daft Punk, la TR-909, Revolution 909 est un morceau entièrement instrumental (finalement comme la plupart des titres de l’album) qui se veut être une réflexion sur la politique anti-raves du gouvernement français à cette époque. Un titre aux sonorités punk et d’acid music incontournable de leur discographie.

Around The World

La voix synthétisée qui répète en boucle « Around The World » aurait pu se révéler être insupportable mais relève finalement du génie et accroche dès la première écoute. Le tout sublimé par cette même ligne de basse aujourd’hui mythique. Around The World a été samplé par les plus grands artistes, et continuent à faire danser les plus grands clubs du monde entier.

Burnin’

Le titre, lui aussi instrumental, qui alterne entre couplet presque agressive et refrains libérateurs, brille par cette dualité et a ce quelque chose de très jouissif. Dans son clip vidéo réalisé par Seb Janiak, il rend hommage aux producteurs de Chicago house.

Alive

Si les deux tournées historiques des Daft Punk porte le nom de ce titre, ce n’est pas pour rien. Le morceau rappelle un éveil, jouissif, audacieux, insaisissable et prodigieux, à l’image finalement du duo électro le plus connu du monde.