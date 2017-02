Daft Punk de retour en live aux Grammy Awards avec The Weeknd (video) 

The Weeknd et les Daft Punk étaient les deuxième à performer sur la scène du Staples Center de Los Angeles où se tiennent les Grammy Awards 2017. Après une mini introduction sur Starboy, The Weeknd et Daft Punk ont interprété en intégralité leur titre I Feel It Coming. Une performance que l'on attendait tout particulièrement puisqu'il s'agissait de la première apparition du duo français en live depuis trois ans. La dernière fois qu'on avait pu les voir sur scène et en live, c'était lors des Grammy Awards en 2014 où ils ont remporté pas moins de 5 Grammy Awards pour leur album Random Access Memories !

Cette fois ci les Daft Punk n'étaient que les guests de The Weeknd mais quels guests ! on avait d'yeux que pour les deux hommes casqués malgré les très belles vocalises du canadien.