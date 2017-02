Daft Punk de retour avec un pop-up store

Le monde entier scrute internet et tous les petits indices semés pour un possible retour du duo casqué le plus célèbre au monde. Même si certains sont sceptiques, à la rédac’ on croit vraiment que Daft Punk pourrait revenir sur scène avec une nouvelle tournée Alive 2017. Entre l’anniversaire de leur 20 ans de carrière, l’apparition de mystérieuses pages web et de nombreuses rumeurs persistantes… cette année, c’est la bonne, et il va falloir s’armer de patience d’ici l’annonce ! Un autre indice vient confirmer notre conviction, le retour de Daft Punk dans le business, avec l’ouverture d’un pop-up store éphémère à Los Angeles du 11 au 19 février prochain où une rétrospective du groupe sera exposée ainsi que des pièces, accessoires, artworks et autres objets collectors des deux franchies mis en vente.

À quelques jours de la performance de Daft Punk aux Grammy Awards 2017 avec The Weeknd, ce pop-up store tombe à pic ! Rappelons que c’est grâce à Starboy, le featuring de Daft Punk avec le chanteur US que le duo a décroché son premier n°1 aux États-Unis. Revenir sur scène à ses côtés après trois ans d’absence (oui déjà !) est donc une belle façon de fêter cet exploit, et nous on pense sincèrement qu’il serait encore mieux de célébrer l’événement en annonçant une série de lives dans la foulée. Non ? La dernière tournée en 2007 de Daft Punk date d’il y a 10 ans maintenant.