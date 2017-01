Daft Punk : Alive 2017, un trailer relance la rumeur

L'éventuel retour de Daft Punk en 2017, c'est ce que tout le monde veut croire. La rumeur coure depuis des semaines (pour ne pas dire des mois) et même si à chaque fois nos espoirs sont démontés en flèche, un mystérieux trailer nous redonne foi en l'avenir. On se souvient que le mystérieux site Alive 2017 laissait croire que le duo reprendrait peut-être la route et on ne compte plus le nombre de fois où il s'est murmuré qu'ils seraient à Glastonbury (mais cette rumeur-là a été démentie). Maintenant, c'est une vidéo étrange qui met toute la fan base en émoi :

Dans cette fameuse vidéo, on voit défiler de nombreux chiffres. Parce que les fans ne lâchent jamais rien, certains en sont venus à la conclusion que des coordonnées GPS pourraient se cacher derrière. Résultat, ils pensent que le premier concert pourrait avoir lieu dans le désert du Tchad. ATTENTION, ce ne sont que des spéculations de fans. Rien n'est confirmé, rien n'est sûr. Tout ce que l'on a, c'est ce trailer énigmatique. Comme toujours, il faudra faire preuve de patience avant d'en savoir plus. Mais la patience est une vertu, vous le savez. En attendant, Daft Punk a été pour la première fois en tête des charts US et ça, c'est une excellente nouvelle.