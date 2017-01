Daft Punk : Alive 2017, les dates potentielles

Chaque année la rumeur revient, mais en 2017 on a un feeling, le retour de Daft Punk avec la tournée Alive 2017, on y croit. Beaucoup d’indices ont laissé place à l’espoir que le duo casqué le plus célèbre au monde se produise en live cette année, entre de mystérieux sites qui apparaissent et disparaissent, des teasers énigmatiques et des rumeurs persistantes sur leur participation aux plus grands festivals du monde. 2017 pourrait être la bonne année pour voir Daft Punk en live qui, rappelons-le, n’a plus donné de concerts depuis 2007, même pas après la sortie de leur quatrième album Random Access Memories qui leur a permis de remporter pas moins de cinq Grammy Awards. Et si Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo revenaient sur scène en 2017 ? Voici les dates potentielles de la tournée Alive.

Dans le désert du Tchad - TBA

Depuis qu’un trailer Alive 2017 a été mis en ligne, les rumeurs ont été relancées sur une éventuelle tournée de Daft Punk cette semaine. Dans cette dite vidéo, de nombreux chiffres défilent, et les fans sont encore allés très loin en les traduisant par des coordonnées géographiques. Des coordonnées géographiques qui mènent… dans le désert du Tchad !

Lollapalooza Chicago… et Paris - 3 au 6 août / 22 et 23 juillet

À la dernière rentrée de septembre, le site officiel du festival Lollapalooza à Chicago a mis le feu aux poudres. Découverte par un utilisateur de Reddit, une page dédiée à Daft Punk est apparue comme ça, soit disant sans raison. Sauf qu’elle a été créée en février 2016, ce qui collerait tout à fait au booking du groupe électro pour 2017. Voilà qui nous permet également de rêver d’une annonce de Daft Punk à la première édition française de Lollapalooza à Paris l’été prochain, le festival qui nous a promis une affiche phénoménale. Le line-up sera dévoilé ce mardi 17 janvier, stay tuned !

Glastonbury - 21 au 25 juin

C’est LA plus grosse rumeur, Daft Punk pourrait jouer cette année au festival anglais, 20 ans après leur première participation lors de la tournée Alive 1997 ! Des sources apparemment bien informées avaient affirmé que le trio de tête d’affiche pour Glastonbury 2017 serait Radiohead, Stones Roses… et Daft Punk ! À ce jour, Radiohead a été le premier headliner officiellement confirmé de cette édition…. Si ça, c’est pas un signe !

Concert The Weeknd en guest - Du 17 février au 9 juin

The Weeknd fera le tour du monde à l’occasion de sa tournée Starboy Legend Of The Fall afin de présenter son dernier album Starboy en live. Rappelons que Daft Punk a collaboré sur deux chansons de l’opus, qui a permis aux Français d’obtenir leur premier N°1 sur les charts américains. Faire une apparition surprise lors d’une des dates de la tournée de The Weeknd (à Paris le 28 février par exemple) serait une belle façon de fêter ça, non ?

Concert Phoenix en guest - Été

En 2010, on se souvient encore de l’incroyable apparition complètement inattendue de Daft Punk lors du concert de Phoenix au Madison Square Garden. Le groupe de Thomas Mars revient cette année sur scène après une longue absence, et un nouveau soutien de leurs potes serait tout autant appréciable. Pour rappel, Phoenix jouera aux Vieilles Charrues, à Musilac ou encore à Garorock, ils n’ont que l’embarras du choix !

AccorHotels Arena - Octobre/Novembre

Si la tournée Alive 2017 venait à se réaliser, Daft Punk ne pourrait pas se permettre de ne pas faire un saut à Paris, leur ville d’origine. La dernière tournée passait par l’AccorHotels Arena (anciennement Bercy), pourquoi pas faire de même dix ans plus tard ? Surtout que la salle a été fraichement rénovée. Concernant les créneaux possibles, on est allé jeter un coup d’oeil à l'agenda de la salle pour l'année à venir, et peu d’évènements sont pour le moment programmés pour octobre et novembre. Soit des mois parfaits pour un live de Daft Punk !