Cris Cab : Turn Out The Light, votre son #VirginFriday

Ce soir vous avez rendez-vous pour Electroshock Strasbourg mais avant de vous régaler toute la soirée avec le meilleur de l'électro française, on vous propose de découvrir le #VirginFriday de la semaine. Vous connaissez le principe, on vous passe toute la journée sur Virgin Radio une nouvelle chanson. Cette fois ci c'est donc au tour de Cris Cab d'être à l'honneur avec le titre Turn Out Light. Une chanson, enregistrée en featuring avec J. Balvin, aux vibes très pop et reggae. Encore une fois, on vous propose de profiter d'une chanson positive qui vous réchauffera au cœur de l'hiver !

Cris Cab a connu un premier succès il y a quatre ans, avec sa chanson Liar Liar. Un tube produit et écrit par Pharrell Williams et sur lequel il poussait même quelques vocalises. Le chanteur n'avait que 20 ans et trois EP derrière lui. Depuis il a sorti un album, Where I Belong ( 2014), qui évoquait le style de l'ex chanteur de Police. On a donc pas été étonné quand en 2015 il a sorti un remix d'Englishman in New York.... Après un titre avec Youssoupha en featuring (Bada Bing), le voilà de retour avec son grain de voix unique et ces sonorités reggaes ensoleillées. A écouter toute la journée sur Virgin Radio...