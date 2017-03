Crib Cab dans le Lab Virgin Radio : Gagnez vos invitations pour assister à l'émission du 13/03

Depuis le début de la saison, Virgin Radio propose à ses auditeurs de venir dans ses studios assister aux enregistrements des émissions du Lab. Le lundi 13 mars prochain, Cris Cab sera de la partie pour un live et une interview, présentations ! Souvenez-vous il y a quatre ans, le chanteur américain était révélé au grand public grâce à son tube Liar Liar, écrit et produit par Mr Pharrell Williams lui-même. À l’époque il n’avait que 20 ans et a sorti depuis son premier album Where I Belong en 2014, un remix d’Englishman in New York de Sting ou encore un featuring avec Youssoupha Bada Bing. Cris revient cette année avec sa nouvelle chanson Turn Out Light qui était d’ailleurs notre Virgin Friday de la semaine il y a quelques mois, et sera donc chez Virgin Radio pour nous présenter ses nouveaux projets ! Pour gagner vos places pour l’enregistrement du Lab Virgin Radio, suivez le guide.

Pour tenter de remporter vos invitations pour le Lab Virgin Radio avec Cris Cab, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire, en ayant bien renseigné vos coordonnées au préalable, puis de croiser les doigts afin d’être tirés au sort. Les heureux(ses) gagnant(e)s recevront un mail avec deux places pour assister à l’émission du lundi 13 mars à partir 15h30 dans les studios de Virgin Radio (Paris VIIIe). Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement !