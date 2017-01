Creative Live Session avec Julien Doré, Jain, Peter Peter et Part-Time Friends : Gagnez vos séjours et vos places pour assister à l'évènement !

Pour la première de l’année, la Creative Live Session by Sony investira le YOYO - Palais de Tokyo le 15 février prochain et promet d’être grandiose. Au programme, Virgin Radio vous a concocté un line-up prestigieux à souhait qui réunit Julien Doré, qui cartonne actuellement avec son dernier album &, Jain, la révélation de l’année 2016 qui a été nominée dans pas moins de trois catégories pour les Victoires de la Musique, Peter Peter, enfin de retour en 2017 avec son troisième album Noir Eden qui sort ce 3 février, et Part-Time Friends, le duo pop-folk irrésistible qui devrait faire beaucoup parler de lui dans les mois à venir. Vous voulez être de la partie et assister aux concerts de ces quatre artistes dans une ambiance intimiste ? Virgin Radio vous fait gagner vos séjours pour la Creative Live Session au YOYO !

Pour tenter de gagner vos séjours et vos places pour la Creative Live Session du 15 février au YOYO, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter comme d’habitude Virgin Radio, dès que le signal tombera, vous aurez alors 10 minutes pour envoyer CREATIVE au 71213 (0,65 cté + prix d’un sms). Un heureux auditeur sera alors tiré au sort et se verra offrir un séjour pour deux personnes à Paris pour assister à la soirée !