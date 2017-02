Pour sa huitième édition, la Créative Live Session avait concocté un line-up prestigieux ! Le Yoyo, salle intimiste du Palais de Tokyo, accueillait sur sa scène Jain, grande gagnante des Victoires de la Musique 2017, Julien Doré, Peter Peter et Part-Time Friends. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui ont ouvert le spectacle avec leur folk efficace. 20h15 : Pauline et Florent, les "amis à mi-temps" , apparaissent sur scène particulièrement à l'aise et visiblement ravis de jouer devant un public venu en nombre. Les chansons s'enchaînent avec une fluidité déconcertante oscillant entre l'omniprésence du synthé sur certains clins d’œil aux années 80 et la pop percutante de Here We Are.

Très bien huilée, la Creative Live Session by Sony laisse partir les deux compères pour offrir rapidement sa scène au québécois Peter Peter. Son dernier album Noir Eden a permis à l'auteur-compositeur-interprète d'offrir une prestation live maîtrisée, d'un peu plus de vingt minutes, arrangée autour de quelques-uns des titres de cet opus. Après son fameux Carroussel, que les fans du Canadien ont entonné avec lui, la soirée se poursuit avec Julien Doré. A l'aube de son départ en tournée, le chanteur a fait une ultime étape pour ce concert intimiste où, disons le tout de go, il a mis le feu ! Faisant preuve d'un humour efficace et d'une proximité incroyable - tour à tour descendant dans le public et faisant monter une petite fille sur scène pour amorcer quelques pas de danse avec elle - l'interprète du Lac a mis en émoi ses nombreux fans qui avaient, là, l'occasion de le voir dans un cadre intimiste. Pour autant, Julien Doré, qui a récemment repris la Javanaise en Japonais, n'a certainement pas dû laisser indifférentes les personnes moins coutumières avec son travail tant le public était unanime à la fin de sa prestation qu'il a conclu avec son envoûtant Paris-Seychelles.

A peine le temps de faire de la place pour son désormais célèbre beatmaker que Jain apparaît arborant son fidèle col Claudine. Il est presque 22h30 et la salle, loin de s'endormir, l'accueille avec une ferveur palpable. En très peu de temps, l'auteure-compositrice-interprète a su s'imposer dans le paysage musical français et cette Creative Live Session by Sony a été une preuve, parmi tant d'autres, de ce succès. En seulement trente minutes, la jeune femme a fait chanter le public, l'a fait danser, l'a enregistré et a ri - beaucoup - de ses facéties. Loin de s'asseoir sur ses lauriers après son triomphe aux Victoires de la Musique 2017, l'interprète de Come a donné une performance maîtrisée jalonnée de titres connus comme Makeba ou Heads Up - son probable prochain single - et plus rares comme l'émouvant Paris, écrit juste après les attentas du 13 novembre 2015 ou le très entraînant Dynabeat. 23h, cette Creative Live Session 2017 by Sony s'achève, relâchant un public ravi de cette soirée éclectique et réussie !