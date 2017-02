Coldplay, The Chainsmolers et Ellie Goulding headliner du Global Citizen Festival 2017

Coldplay et The Chainsmokers ne se quittent plus ! Après avoir dévoiléleur premier single ensemble, Something Just Like This, lors des BRIT Awards 2017, voilà que les deux groupes sont annoncés comme headliners du Global Citizen Festival aux côtés d'Ellie Goulding. Le célèbre festival se tiendra à Hambourg (Allemagne) le 6 juillet prochain. Entièrement gratuit, le concert est accessible sur invitations à gagner à compter du 14 mars sur le site du Global Citizen. Cette année le festival se tiendra en amont du sommet du G20 afin d'inciter "les leaders du monde entier à prendre leur responsabilité pour aider les citoyen les plus vulnérables du monde" comme l'explique Hugh Evans, leader du mouvement Global Citizen.

The @glblctzn Festival is heading to Germany and Coldplay will be there! Earn free tickets starting 14th March: https://t.co/JiwMh8RXkD A pic.twitter.com/olNuejhN6P — Coldplay (@coldplay) 28 février 2017

Chris Martin est très engagé auprès du Global Citizen Festival dont il est, jusqu'en 2030, le directeur créatif. Les cinq précédentes éditions de ce festival, vraiment pas comme les autres, ont vu défiler les Foo Fighters, John Legend, No Doubt, Beyoncé , Ed Sheeran, Rihanna, Metallica ou encore Major Lazer. L'ascension incroyable et surprise des Chainsmokers en l'espace d'un an, avec le succès de leur tube Don't Let Me Down et Closer, justifient leur présence en tant que headliners. Quant à Ellie Goulding elle s'est dite "incroyablement excitée à l'idée de continuer le parcours vers un futur durable, sans extrême pauvreté", la chanteuse était déjà présente sur la scène de l'édition new yorkaise du Global Citizen Festival en 2016. Le reste du line up devrait être dévoilé d'ici quelques mois.