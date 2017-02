Coldplay : Performeur surprise des BRIT Awards 2017 ?

OMG comme disent les anglophones ( Oh Mon Dieu en français donc) ! Si la rumeur s’avère vraie, les BRIT Awards s’annoncent comme étant totalement dingue ce soir. Selon des informations du Sun, rapportées par le NME, Coldplay aurait été aperçu à plusieurs reprises à l’O2 Arena, la salle de spectacle où se déroulent les BRITs. Le journal cite également un source anonyme qui assure que les boss du show voulaient absolument avoir le groupe comme performeur mais qu’en raison de d’autres obligations, Chris Martin et ses potes n’ont pu confirmer leur venue que très tardivement. La cérémonie sera peut-être l’occasion pour eux de dévoiler en live leur tout nouveau single en duo avec Chainsmokers et qui était normalement attendu pour la fin de la semaine ?

On peut également rêver d’une collaboration entre Ed Sheeran et Coldplay puisque le chanteur a révélé qu’il dévoilerait une tout nouvelle chanson lors de la cérémonie et qu’il serait rejoint par un artiste ou un groupe sur scène à cette occasion. C’est chez BBC Radio 1 que le rouquin s’est livré à de telles confidences, entre une interprétation de Shape of You et une reprise du Shout Out To My Ex des Little Mix. “ J’ai deux choses qui vont sortir ce vendredi qui sont plutôt intéressantes. Une sera dévoilée lors des BRITs “ C’est quelque chose auquel personne ne s’attend. Je pense que ça va être bien. J’ai réussi à le garder secret jusqu’ici, ce qui est bien. Mais demain soir, je crois que nous sommes les avant-derniers à performer” a-t-il déclaré. Alors avec ou sans Coldplay, la soirée s’annonce exceptionnelle. Elle sera à suivre en live sur VirginRadio.fr !