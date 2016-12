Coldplay : L'hommage de Chris Martin à George Michael lors d'un concert caritatif surprise

Chris Martin de Coldplay a fait une nouvelle surprise de Noël après avoir chanté Drake et The Beatles ! A Londres ce mardi 27 décembre, il est en effet passé par un refuge pour sans-abris et a donné un concert acoustique privé aux volontaires et SDF présents. Lors du set, le chanteur a bien entendu interprété pas mal de chansons de Coldplay mais "Last Christmas" de George Michael qui semblait doublement de circonstance. Selon The Telegraph, il aurait dédié le morceau à la star qui nous a quittés ce 25 décembre.

That moment when Coldplay's Chris Martin drops into the Crisis at Christmas shelter, with no fuss, no fanfare and no press, to help make tea and coffee and also play guitar so the guests can have a sing song. Thank you for coming down and getting stuck in. #christmas #singing Une photo publiée par Matthew (@madonher2) le 27 Déc. 2016 à 11h41 PST

Huge shout out to the amazing @coldplay #chrismartin for dropping by to our @crisis_uk West London shelter to play for guests. What a legend pic.twitter.com/lBSAAy1aPW — Nish Manek (@nishmanek) 27 décembre 2016

volunteering at crisis wth Chris Martin was definitely a Christmas highlight ✨ — soph (@soph_donovan) 27 décembre 2016

Plusieurs volontaires présents ont salué la visite surprise de Chris Martin sur les réseaux, venu simplement donner un coup de main. L'un d'entre eux écrit : "Ce moment où Chris Martin de Coldplay débarque au refuge "Crise à Noël", sans chichis, pas de presse et d'entourage, pour aider à faire du thé et du café et aussi à jouer de la guitare pour que tout le monde puisse chanter. Merci d'être venu et de s'impliquer". Un beau geste de Noël.