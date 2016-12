Coldplay, Julien Doré, Justice... Les concerts les plus attendus en 2017

En 2016, on a vibré devant les concerts du Drones Tour de Muse, on a retrouvé Red Hot Chilli Peppers, les Dieux du live, tout en découvrant une nouvelle bête de scène nommée Jain. Nos artistes préférés nous ont procuré beaucoup d’émotions, mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas en reste l’an prochain ! Après la sortie de (très) nombreux albums fin 2016, place au show, les concerts à travers l’Hexagone se multiplieront et on ne va pas s’en plaindre ! Entre les tournées d’adieu ou encore des concerts de retrouvailles avec le public français, côté live nous serons servis en 2017, et pour vous aider à vous retrouver, VirginRadio.fr a dressé la liste des concerts les plus attendus l’an prochain. Pop, rock, électro… Promis, il y en aura pour tous les goûts !

Green Day le 3 février à l’AccorHotels Arena à Paris

À l’occasion de la grande tournée mondiale Revolution Radio Tour pour défendre leur dernier album en live, les rockeurs américains passeront à l’AccorHotels Arena à Paris pour l’une de leurs seules dates françaises (avec celle du Download Festival en juin)

Julien Doré en tournée dans toute la France du 23 février à Amiens au 11 mai à Paris

Pour célébrer la sortie de son quatrième album & en octobre dernier, Julien Doré entreprendra l’n prochain une immense tournée française qui débutera fin février à Amiens pour s’achever sur une mini résidence de trois concerts au Zénith de Paris. Le chanteur enchainera ensuite avec une série de festivals. Toutes les dates par ici.

The Weeknd le 28 février à l’AccorHotels Arena à Paris

The Weeknd qui brille actuellement au sommet des charts US avec Starboy sera en concert en France en 2017 pour une unique date à l’AccorHotels Arena à Paris. Le rendez-vous est pris, il s’agit ici de sa première tournée mondiale !

Fréro Delavega en tournée dans toute la France du 2 mars à Grenoble au samedi 10 juin à Bordeaux

Ce n’est plus un secret pour personne, les Fréro Delavega se séparent et compte bien faire leurs adieux à leurs fans en bonne et due forme. Ils seront en tournée dans toute la France de mars à juin 2017, et donneront leur dernier concert à Bordeaux, place des Quinconces là où aucun artiste français n’a jamais organisé de concert. Toutes les dates par ici.

Bruno Mars le 31 mars à Lille, le 8 avril à Montpellier, les 5 et 6 juin à Paris et le 8 juin à Lyon

Bruno Mars fêtera le 24K Magic Tour durant cinq dates en France, l’occasion de découvrir enfin ce dernier album en live et danser toute la soirée au son des plus gros tubes du chanteur américain. Des surprises sont attendues !

Coldplay le 8 juin à Lyon et les 15, 16 et 18 juillet à Paris

Après une seule date en France pour le A Head Full Of Dreams Tour de Coldplay en mai dernier à Nice, le groupe pop rock se rattrapera et revient pour quatre concert en stade à Lyon et Paris ! On ne manquera pas le rendez-vous !

Guns N' Roses le 7 juillet au Stade de France à Paris

Leur tournée de reformation qui ne passait qu’uniquement par l’Américain nous avait un peu frustré, nous aussi on voulait voir toute la petite bande enfin réunis, Slash et Axl Rose réconciliés. Nos désirs sont des ordres, les légendes du rock seront bel et bien en live au Stade de France l’été prochain !

Robbie Williams le 12 juillet à l’AccorHotels Arena à Paris

Après la sortie de son douzième album studio en novembre dernier, Robbie Williams a annoncé une série de concerts dans le monde entier, dont un concert à l’AccorHotels Arena à Paris bien sûr. Un évènement en partenariat avec Virgin Radio à ne pas manquer, le dernier show du chanteur britannique dans la capitale date de mars 2015.

Justice le 9 octobre à Lyon et le 14 octobre à Paris

Après une tournée des plus grands festivals de France, Justice donnera deux dates françaises dans le cadre de son Woman World Tour. Les DJ Set en l’honneur de la sortie de leur dernier album étaient excellents, on a donc hâte de voir ce que donne leur set en live !

Daft Punk, Alive 2017

Enfin, même si on est sûr de rien, le Alive 2017 de Daft Punk, on y croit. Du côté de la rédac’, on mise sur un petit Lollapalooza en juillet à l’occasion de la première édition du festival US en France. Ou un petit Stade de France au calme.