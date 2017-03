Coldplay et The Chainsmokers battent un record avec "Something Just Like This"

C’était l’une des collaborations les plus attendues du moments et une très belle surprise de la cérémonie des Brit Awards 2017 qui a eu lieu le 22 février dernier, Coldplay et The Chainsmokers ont dévoilé leur nouveau titre Something Like This. Cette petite pépite électro pop figurera sur le prochain EP Kaleidoscope de la bande de Chris Martin et s’annonce déjà être un des tubes marquants de l’année 2017. En effet, Something Like This a réalisé un record grâce à sa lyric video qui a été visionnée plus de 9 millions de fois le jour de sa sortie. Elle devient alors la lyric video la plus vues en 24 heures de l’histoire, le record était jusque là détenu par Justin Bieber et Love Yourself qui comptabilisait 8,2 millions de lectures pour son premier jour.

Si Coldplay a prévu son nouvel EP pour juin prochain, The Chainsmokers eux ont enfin décidé de sortir leur premier album Memories, Do Not Open le 7 avril, soit dans un petit mois. Cet opus est très attendu après les succès de Don’t Let Me Down, Closer ou plus récemment Paris qui leur a permis de réunir déjà une belle communauté de fans, et cette dernière collaboration avec Coldplay ne devrait qu'accroître encore plus leur notoriété grandissante !