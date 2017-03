Coldplay dévoile son nouveau titre "Hypnotised" et la date de sortie de l’EP "Kaleidoscope"

A Head Full of Dreams, le dernier album de Coldplay, s’est vendu à plus de quatre millions d’exemplaire à travers le monde. Si on avait cru que ce septième opus du groupe pop rock allait être le dernier, l’annonce d’un nouvel EP Kaleidoscope en novembre dernier pour 2017 nous avait rassurés. Coldplay n’est pas prêt de s’arrêter, du moins pas pour le moment ! Après la prestation de Coldplay et The Chainsmokers qui ont dévoilé leur collaboration sur Something Like This aux Brit Awards 2017, la bande de Chris Martin continue sur sa lancée et vient de mettre en ligne la lyrics video d’un tout nouveau titre Hypnotised, ainsi que la date de sortie de Kaleidoscope. Rendez-vous le 2 juin prochain pour découvrir de nouvelles musiques de Coldplay !

Comme l’indique son nom, Hypnotised et le clip qui va avec sont des plus envoûtants et beaucoup noteront un retour aux sources. Le morceau mise sur la simplicité et l’émotion, finalement ce dans quoi Coldplay excelle le plus. La collaboration Something Like This avec The Chainsmokers figurera également sur ce nouvel EP, ainsi que les titres All I Can Think About Is You, Miracles 2 et A L I E N S. Chris Martin a décrit Kaleidoscope comme la sortie soeur de l’album A Head Full Of Dreams publié en 2015.