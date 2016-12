Coldplay : Chris Martin reprend Drake et The Beatles lors d'un concert privé

Ce mercredi soir, Chris Martin de Coldplay, qui sait chanter "Yellow" avec un accent hilarant, a donné un concert très privé à New York pour l'association Bowery Mission venant en aide aux sans-abris. En plus de jouer quelques tubes de Coldplay, le chanteur a interprété les classiques de Noël "White Christmas" ou "Christmas lights" et des morceaux cultes du rock et du blues tels "Ain't No Sunshine" de Bill Withers, "Purple Rain" de Prince, "Life on Mars ? " de David Bowie et "Yesterday" des Beatles. Pour cette dernière chanson, Chris Martin a laissé la place à un autre chanteur très impressionnant, l'accompagnant comme il se doit à la guitare. L'ambiance était là !

Dérogeant à l'ambiance rock et blues de la soirée, Chris Martin de Coldplay, qui était sur scène avec ses enfants il y a peu, a aussi décidé de reprendre de manière humoristique "Hotline Bling" de Drake, transformant la chanson en véritable standard de comédie musicale. On s'attendrait presque à des danseurs pour l'accompagner ! Pour d'autres vidéos de cette soirée, rendez-vous par ici.