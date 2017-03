Coldplay : Chris Martin fan de Jain !

Chris Martin vient de fêter ses 40 ans (oui déjà !) le 2 mars dernier en organisant une petite sauterie pas comme les autres sur le thème de Charlie et la Chocolaterie. Il a tenu à remercier tous ceux qui sont venus mais aussi qui lui ont adressé un joli message à travers les réseaux sociaux, et pour leur offrir un cadeau en retour, le chanteur de Coldplay a alors partagé ses trois titres du moment. On y retrouve All Night de Chance The Rapper, Blinded By Your Grace pt.1 de Stormzy mais aussi et surtout Makeba de Jain. Eh oui, nous ne sommes pas les seuls fans de notre Jain nationale et de ses « Ooohe » ! L’artiste toulousaine n’est pas passée à côté non plus de cette anecdote plutôt flatteuse à son égard et a tenu à remercier Chris Martin et Coldplay sur sa page Facebook.

Côté actu après avoir dévoilé leur collaboration avec The Chainsmokers, Coldplay s’apprête à sortir son nouvel EP Kaleidoscope en juin prochain sur lequel on retrouvera bien le titre Something Like This. Quant à Jain, la chanteuse continue sa gigantesque tournée, rejouera ce soir à l’Olympia de Paris et vient d’être annoncé à Rock en Seine 2017 aux côtés de The xx, Flume ou encore Fakear, après avoir tout raflé aux dernières Victoires de la Musique !