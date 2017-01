Le 19 novembre dernier, Coldplay donnait un concert exceptionnel au Global Citizen Festival, qui se tenait pour la première fois à Mumbai, en Inde. Lors de cette journée très particulière pour leur groupe, les quatre musiciens avaient demandé à leurs fans de partager un moment spécial rendant cette journée unique, qu’importe où ils se trouvaient dans le monde ce jour-là. Pour prendre part au projet #ColdplayAmazingDay, les internautes étaient donc invités à publier sur Instagram une courte vidéo de 20 secondes, afin de montrer la beauté de leur monde à eux. Le résultat est dégoulinant d’amour et de bonheur et ça fait drôlement du bien. Découvrez « Amazing Day » juste en dessous !

Des enfants qui jouent, des oiseaux qui s’envolent, une promenade en vélo, des moments en famille… bref, des instants simples mais précieux. Entre cette ballade aérienne et ces images bourrées d’ondes positives, on ne peut pas s’empêcher de regarder le clip avec un sourire béat sur le visage. Parce que la musique pleine d’optimisme de Coldplay, c’est exactement ce dont on a besoin pour bien commencer l’année ! D’ailleurs, 2017 sera marquée par le retour très attendu de Coldplay en France, qui donnera quatre concerts en stade cet été.