Coldplay, Adele , Mariah Carey... quand les problèmes techniques gâchent les performances lives  

Pauvre Mariah Carey depuis le réveillon et sa performance désastreuse lors du concert du Nouvel An, la chanteuse est dans la tourmente. Sabotage ? Problème d'oreillette ? Playback foiré ? On ne sait pas trop mais si Mariah Carey avait d'abord choisi d'en rire avec un tweet où elle expliquait que " des fois ça merde (...) Allez en espérant faire plus de gros titres en 2017" depuis elle règle ses comptes avec l'équipe de production du show. Pourtant les aléas techniques sont une réalité pour les artistes qui sont tous passés par là au moins une fois. On vous propose donc de redécouvrir en vidéo ces moments où les stars de la musique ont eu des problèmes techniques en pleine performance !

All I Ask - Adele aux Grammy Awards 2016

C'est aux Grammy Awards qu'Adele a livré une performance mitigée de All I Ask, la faute à un micro tombé sur les cordes du piano d'après la chanteuse. Chez Ellen Degeneres elle a expliqué qu'elle en avait pleuré toute la journée du lendemain avant de plaisanter sur le fait qu'elle "chante toujours très haut".

Pray - Justin Bieber aux American Music Awards 2010

A 1min20 on peut entendre un bruit de chat étranglé sortir de la gorge du Biebs, comme si le chanteur était en train du muer en pleine performance. Depuis le chanteur a surtout multiplié les flagrants délits de ... playback !

Everglow live - Coldplay (juin 2016)

Des fois ce sont aussi les instruments qui gâchent les chansons. Quand le piano est complètement désaccordé, Chris Martin renonce à jouer Everglow plutôt que d'imposer à son public des mélodies peu harmonieuses...

Born This Way/Express Yourself mash up - Ariana Grande ( juillet 2011)

Si Ariana Grande est dotée d'une voix impressionnante, il lui est parfois arrivé d'avoir quelques difficultés à atteindre des notes élevées en live. Comme lors de cette performance où la chanteuse nous donne un peu mal à la tête quand elle hausse la voix...

Needed Me - Rihanna aux MTV VMA 2016

Rihanna a souvent été critiquée pour ses performances lives, ses détracteurs reprochant à la chanteuse de manquer de souffle, pourtant l'artiste a fait d'énorme progrès en live ... à quelques exceptions près ! Sur le mash up Needed Me / Pour It Up / Bitch Better Have My Money Riri chantait malheureusement un peu faux, et en particulier sur Needed Me !

I Know What You Did Last Summer - Camila Cabello au iHeartRadio Jingle Ball 2015

Sehun was Camila when his mic didn't work during his rap part I'm crying https://t.co/woPJKALaks — Jongdae fanclub™ (@smolkjd) 29 décembre 2016

Camila Cabello, ex Fifth Harmony, et Shawn Mendes, étaient sur la scène du iHeartRadio JingleBall en 2015 pour chanter I Know What You Did Last Summer et si leur performance semble s'être déroulée sans accroc, il y a en fait eu un léger couac vers la fin. Le micro de la chanteuse a eu une coupure de quelques secondes, ce qui produit un léger décalage immortalisé par ce Vine !