Coachella : La première tête d'affiche de 2018 déjà confirmée

Coachella 2017 n'a même pas encore eu lieu que l'on connaît déjà la tête d'affiche pour 2018 ! C'est Beyoncé qui a été annoncée comme premier headliner de la prochaine édition du festival californien. C'est dans un communiqué adressé à l'Associated Press que les producteurs de Beyoncé et du festival ont annoncé que la chanteuse ne serait finalement pas à l'affiche de l'édition de cette année suite aux ordres de ces docteurs. Lorsque la chanteuse avait annoncé sa grossesse le 1er février dernier, les premières spéculations concernant son annulation du festival dont elle estune des trois headliners aux côtés de Radiohead et Kendrick Lamar, était apparues. Deux semaines plus tard, Queen Bey avait assuré une performance mémorable aux Grammy Awards, laissant espérer ses fans qu'elle serait bien à Coachella en avril.

Depuis quelques jours des sources anonymes s'étaient confiées à la presse affirmant que la grossesse de Beyoncé, enceinte de jumeaux, était assez compliquée. L'annonce d'un retrait de l'artiste du line up de Coachella semblait donc imminente. Les fans devront donc attendre encore plus d'un an avant de la voir sur la scène du plus hipster des festivals. Ils sont nombreux à s'être exprimé sur les réseaux sociaux pour afficher leur déception et demander un remboursement de leurs places. Aucune chance cependant pour eux d'obtenir réparation au vu des conditions de vente des billets de Coachella. Ils ne leur restent donc plus qu'à revendre leurs places qui devraient tout de même trouver preneurs sachant que chaque année le festival est sold out ! Avec l'annulation de Beyoncé, se pose maintenant la question de son remplacement. On se met alors à rêver de Lady Gaga, The Weeknd ou encore Daft Punk pour prendre sa prestigieuse place...