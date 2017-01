Coachella 2017 : Un des groupes de l'affiche nie avoir accepté de jouer au festival

Chaque année, la programmation de Coachella met tout le monde d’accord. L’affiche se veut réunir les plus grands noms de la musique du moment, mais se place également en précurseur des artistes qui feront l’actualité musicale à venir. Celle de l’édition 2017 vient d’être dévoilée en intégralité, et on peut y retrouver Beyoncé, Radiohead et Kendrick Lamar en têtes d’affiche principales mais aussi Kungs, PNL (!) ou encore DJ Snake du côté français ! Tout artiste rêve de jouer un jour à Coachella, l’un des meilleurs et plus grands événements musicaux au monde, sauf ce groupe qui, est pourtant annoncé à l’affiche, mais qui nie avoir accepté l’offre du festival. Une première, et elle concerne les New-Yorkais de Show Me Your Body !

UPDATE: We never agreed to play Coachella. We were offered but we said no. Hopefully @goldenvoice and @coachella will not exploit our name. — SHOW ME THE BODY (@SHOW_METHE_BODY) 3 janvier 2017

OR GIVE US ALL THE MONEY — SHOW ME THE BODY (@SHOW_METHE_BODY) 3 janvier 2017

« MISE À JOUR : Nous n’avons jamais accepté de jouer à Coachella. On nous l’a proposé mais nous avons dit non. Nous espérons que Golden Voice (ndlr. l’organisateur du festival) et Coachella n’exploiteront pas notre nom. (…) OU DONNEZ NOUS TOUT L’ARGENT », ont écrit les membre du groupe de hardcore Show Me Your Body. Maintenant la question est de savoir ce qui est le plus étonnant, qu’un festival de cette envergure se trompe sur un nom de son affiche ou qu’un groupe refuse de jouer à Coachella ?