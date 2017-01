Coachella 2017 : Polémique autour du propriétaire du festival

Coachella a dévoilé son line up grandiose pour 2017 avec des headliners plus classes que jamais : Beyoncé, Radiohead et Kendrick Lamar. Outre ce trio majestueux, The XX, Justice, Tove Lo, Kungs, Bastille, DJ Snake, Martin Garrix, Mura Masa, Banks, Brodinski, Lorde, Sofi Tukker, Honne ou encore Two Door Cinema Clubs seront également de la partie. Tout ce beau monde jouera les week-ends du 14 au 16 avril et du 21 au 23 avril. Mais sous le ciel bleu du festival commence à s'amonceler quelques nuages.... Ceux de la polémique en cours concernant le propriétaire du festival, Philip Anschutz.

Anschutz est propriétaire de la société AEG qui gère plusieurs événements dont Coachella. D'après des informations révélées par le Washington Post, Anschutz aurait utilisé une partie de ses profits pour faire des donations en faveur d'association anti LGBT, anti avortement mais aussi climatosceptiques. Ces dons à des associations conservatrices et rétrogrades entachent donc quelque peu l'image de Coachella d'ordinaire décrit comme le "festival le plus cool". De nombreux médias américains préviennent donc leurs lecteurs afin qu'ils réfléchissent à deux fois avant d'acheter des billets pour le festival... Mais encore faut-il pouvoir débourser 400 dollars pour y assister ! Le festival est en tout cas d'ors et déjà complet