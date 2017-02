Coachella 2017 : Daft Punk favori des bookmakers pour remplacer Beyoncé

L’édition 2017 de Coachella aura lieu les week-ends des 14, 15, 16 et 21, 22 et 23 avril dans le désert de l’Indio en Californie, un festival pour lequel Virgin Radio vous fait gagner votre séjour. Chaque année, cet évènement majeur de la musique affiche sold out avant même l’annonce de la programmation et réunit à coup sûr une affiche complètement dingue. Le line-up se veut unique avec des têtes d’affiche prestigieuses mais aussi des groupes émergents qui feront l’actualité de demain. Pour cette nouvelle édition, Radiohead, Beyoncé, Kendrick Lamar, Lorde, Justice, DJ Snake, Martin Garrix, The xx, Bastille, Kaleo, Breakbot, Porter Robinson et Madeon étaient notamment annoncés, sauf que Beyoncé a dû annuler sa venue il y a quelques jours en raison de sa seconde grossesse. Qui pourrait la remplacer ? Chacun a sa petite idée, et c’est Daft Punk qui est le groupe favori des bookmakers !

Avec sa cote de 3/1, Daft Punk est le groupe pressenti pour remplacer Beyoncé à Coachella 2017 si on en croit les bookmakers, ce qui nous faire croire d’autant plus à l’annonce de la tournée Alive 2017 du duo français. Parmi les autres potentiels remplaçants, on retrouve également Jay Z (5/1), Kanye West (7/1), Lady Gaga (7/1), Green Day (15/2), The Weeknd (10/1) ou encore Rihanna (10/1). Beyoncé étant l’une des têtes d’affiche les plus attendues de cette édition, les programmateurs doivent absolument mettre le paquet pour son ou sa remplaçante, les paris sont donc lancés ! Et vous, qui voyez-vous jouer à Coachella 2017 en avril à la place de Beyoncé ?