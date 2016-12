Cinéma : Quels films voir en 2017?

Qu'est ce que vous allez pouvoir mater au cinéma en 2017 ? Si vous vous inquiétez déjà de savoir les films à ne pas manquer l'an prochain, Virginradio.fr vous rend service avec un focus, non exhaustif, sur les principales sorties cinéma de l'année. On commence avec l'habituel combal Marvel vs DC Comics ! Le premier à ouvrir les hostilités en 2017 c'est Marvel avec Logan (01/03). Ce troisième film consacré à Wolverine est une suite à X-Men : Days of Future Past, alors que l'homme aux griffes d'acier perd de sa force et qu'il s'associe au professeur Xavier pour protéger une jeune fille aux pouvoirs similaires. Wonder Woman débarquera quant à elle sur les écrans le 7 juin, un peu plus d'un an après avoir fait ses débuts dans Batman vs Superman. Ces trois là se retrouveront quelques mois plus tard pour Justice League ( 15/11), sorte de pendant aux Avengers, avec l'introduction d'Aquaman, The Flash, Cyborg ou encore Steppenwolf. Leur mission sera de se montrer plus convainquant que Suicide Squad, succès du box office mais pas d'estime ! Avant cela, on aura pu découvrir le très attendu volume 2 des Gardiens de la Galaxy ( 26/04), suivront Spider-Man Homecoming, nouveau reboot des aventures de l'homme araignée (12/07) et Thor Ragnarok, troisième volet des aventures du super héros nordique ( 25/10).

Reboot / Remake / Adaptation

Quand on manque d'idées, qu'est ce qu'on fait ? On recommence à zéro ! 2017 n'échappera pas à la vague des reboots et autres remakes habituels. Le record man dans cette catégorie est Kong : Skull Island (08/03) qui n'est pas un remake du film de 1933 mais bien un reboot, plus de 12 ans après le film de Peter Jackson ! La Momie (07/06), Power Rangers ( 05/04), Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur (mai ) sont eux aussi des reboots. Le cas de Jumanji (27/12) est particulier, le film étant annoncé comme une suite/remake, l'action du film aura lieu cette fois ci dans le monde de Jumanji ! Le classique d'Agatha Christie, Le crime de l'Orient Express (29/11), aura droit à une nouvelle adaptation sous la direction de Kenneth Branagh qui jouera Hercule Poirot, aux côtés de Daisy Ridley, Johnny Depp et Penelope Cruz. Disney, poursuivant la transformation de tout son catalogue en film en prise de vues réelles, mise sur La Belle et La Bête ( 22/03) avec Emma Watson dans le rôle titre. Plutôt qu'un revival Alerte à Malibu a droit à un film, Baywatch ( 10/05) avec un tout nouveau casting ( Dawyne Johnson, Zac Efron). A voir également, les adaptations très attendues de Ghost in The Shell ( 29/03) et Valérian et la Cité des Mille Planètes (26/07) adaptation des BD cultes par Luc Besson, qui pourrait bien réitérer l'exploit du Cinquième Elément.

Les suites

2017 sera l'année des films suite avec XXX Reactivated (18/01), Resident Evil Le Chapitre Final (25/01), 50 Shades Darker (10/02), Underworld Blood Wars (15/02) Fast & Furious 8 (12/08), Pirates des Caraïbes La Veangeance de Salazar (24/05), Transformers The Last Knight (21/06), La Planète des Singes : Suprématie (09/08), Kingsman Le Cercle d'or (11/10)... Mais on a surtout vraiment hâte de voir Alien Covenant (17/05), sixième film de la saga Alien et suite du mal aimé Prometheus, toujours réalisé par Ridley Scott. Blade Runner 2049 (04/10) réalisé par Denis Villeneuve et interprété par Harrison Ford et Ryan Gosling, est probablement la suite la plus attendue de l'année avec T2 Trainspotting (01/03), les fans auront patienté plusieurs décennies pour voir leurs héros à nouveau sur grand écran. Il faudra patienter la toute fin d'année pour découvrir Star Wars Episode 8 (décembre) qui n'a pas encore de nom et dont on sait seulement pour le moment qu'il est réalisé par Rian Johnson et que l'intrigue du film reprendra exactement là où Le Réveil de la Force s'était terminé !

Animations

Les films d'animations ne seront pas en reste en 2017. Celui qu'on attend avec le plus d'impatience c'est Lego Batman, le film ( 08/02), spin off du génial La Grande Aventure Lego. Si on adore utiliser les émojis au quotidien on est un peu plus sceptique quant à l'opportunité de leur consacrer un film mais on ira quand même jeter un œil au Monde Secret des Emojis ( 11/10). Le nouveau Disney Pixar s'appelle Coco (29/11), et raconte les aventures d'un jeune mexicain lors du traditionnel jour des morts (Gael Garcia Bernal sera au doublage). On aura aussi droit à une énième suite à Cars, le troisième volet sortira le 2 août en France. Les bronies se régaleront quant à eux avec Le film My Little Pony (25/10). Et aussi : Tous en Scène (25/01), Sahara ( 01/02), Baby Boss (29/03), Les Schtroumpfs et le Villa Perdu (05/04), Moi Moche et Méchant 3 (05/07),

Cocorico

En France, c'est Dalida (11/01) qui ouvrira les festivités, le biopic de Liza Azuelos avec Sveva Alviti, mannequin italienne qui fait ses débuts à l'écran. Dans un tout autre genre, on a hâte de découvrir Seuls (08/02), adaptation de la bd française fantastique du même nom avec aux commandes le réalisateur de 20 ans d'écart. Guillaume Canet se mettra en scène dans Rock N Roll (15/02), un film mise en abime où l'acteur réalisateur est confronté à la crise de la quarantaine, avec Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Yvan Attal, tous dans leur propre rôle. Le réalisateur de Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu et de retour avec A Bras Ouverts (05/04), un film où Christian Clavier joue un intellectuel qui accueille chez lui une famille de roms... Et aussi : Raid Dingue de Danny Boon ( 01/02), Patients de Grand Corps Malade ( 01/03), Ce qui nous lie de Cedric Klapisch (14/06)...

Mais aussi :

Nocturnal Animals de Tom Ford ( 04/01) avec Amy Adams et Jake Gyllenhaal, The Birth of a nation (11/01) de Nate Parker, Live By Night ( 18/01) de Ben Affleck, La La Land (25/01) comédie musicale de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone, Jackie (01/02) biopic sur Jackie Kennedy avec Natalie Portman, American Honey d'Andrea Arnold (08/02), Silence (08/02), le nouveau film de Scorcese, sans Leonardo Dicaprio, avec Adram Driver et Andrew Garfield, Loving (15/02) de Jeff Nichols ( 15/02), Split (22/02 ) de M. Night Shyamalan, Gifted (08/03) de Marc Webb, Life Origine Inconnue (22/03), film de science fiction avec Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds, Mother/Daughter (28/06) comédie avec Amy Schumer, Dunkerque (19/07), film de guerre signé Christopher Nolan, Red Sparrow (08/11) film d'espionnage avec Jennifer Lawrence, Flatliners (22/11) film d'horreur avec Ellen Page et Nina Dobrev ( 22/11) et la comédie de mariage Table 19 (date inconnue) avec Anna Kendrick.