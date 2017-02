Si en France, Christine and The Queens s'est fait plus discrète, c'est pour mieux se concentrer sur sa carrière internationale. Une carrière qui semble reproduire le schéma français, jalonné de succès. Spécialement au Royaume-Uni où la musique de notre fierté nationale a conquis le coeur de milliers de fans. Symbole de cette conquête quasi inédite pour une frenchie ? Une nomination aux Brit Awards 2017 aux côtés de Solange, Rihanna, Beyoncé et Sia. Impossible de s'imposer pour l'interprète de Saint Claude face à ces énormes machines musicales ? Pas si sûr... Jeudi soir, les NME Awards 2017 ont préféré la chanteuse à ses compères américaines. Un bon présage pour l'équivalent des Victoires de la Musique Outre-Manche.

Il faut dire que la pop électro de Christine and The Queens a touché les anglais comme rare ont su faire des artistes étrangers avant elle. Son militantisme, ses mises en scène travaillées, son aise dans la langue de Shakespeare et ses nombreuses apparitions dans des émissions phares comme le Jools Holland pour la Saint Sylvestre ont permis d'asseoir la renommée du pendant scénique de Heloïse Letissier. Une renommée et une proximité qui pourraient bien lui valoir de remporter le Brit Award de l'artiste féminine internationale de l'année mercredi prochain. La seule réelle ombre au tableau : la plus discrète mais tout aussi efficace Solange... Rendez-vous le 22 février pour peut-être assister au sacre de la reine Christine.