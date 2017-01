Si Christine and The Queens s'est faite plus discrète en France, c'est pour mieux se concentrer sur sa carrière internationale. Une carrière dont le succès rebondit sur ses accolades françaises : la version anglaise de Chaleur Humaine est double disque d'or Outre-Manche quand, aux Etats-unis, elle s'est produite au Tonight Show de Jimmy Fallon et a fait la une du célèbre magazine américaine : le TIME. Mais pour la Saint Sylvestre, le coeur de la chanteuse, auteure, compositrice a penché du côté de l'Angleterre et c'est dans le Hootenanny de Jools Holland qu'elle a interprété trois chansons. Christine, soignant toujours autant sa mise en scène, a par ailleurs arboré une tenue différente pour chacune de ses prestations.

Ainsi pour la célèbre émission diffusée chaque année à partir de 23h, à la Saint Sylvestre, Christine and The Queens a chanté la version anglaise de Saint Claude montée sur les mêmes échasses que pour les Césars 2016 - elle avait repris It's Only Mystery tiré de la bande originale de Subway - et s'affichant dans le même costume violet à paillettes. Pour Tilted, elle a fait place à plus de sobriété en exécutant toujours aussi impeccablement la célèbre chorégraphie dans une tenue noire. Enfin, la jeune nantaise nous a offert une superbe reprise orchestrale de Sign My Name de Terence Trent D'arby dans un nouveau costume, jaune cette fois ! Pour le réveillon, Christine and The Queens a su offrir une prestation exceptionnelle !