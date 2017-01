Christine and The Queens : 1 million d'albums vendus dans le monde !

Après avoir sorti son premier album "Chaleur humaine" en France, il n'a pas fallu longtemps à Christine and The Queens pour séduire à l'international. La chanteuse Héloïse Letissier a décidé de ré-enregistrer son disque en anglais et elle a bien fait ! Ecumant les shows télévisés et les festivals les plus en vue outre-Manche et outre-Atlantique, le pari est gagné pour la jeune Française de 28 ans. "Tilted", version anglaise de Christine, est devenu un tube et Christine and The Queens est même nommée aux Brit Awards 2017 aux côtés de Beyoncé et Sia. Désormais, la chanteuse peut également ajouter un nouvel exploit au compteur. Chaleur Humaine a dépassé le million de copies vendues dans le monde nous apprend Music Business Worldwide.

En plus des 650.000 copies écoulées de "Chaleur humaine" en France, Christine and The Queens peut ajouter les 160.000 exemplaires vendus au Royaume-Uni, le meilleur score de 2016 pour un premier album ! Et en comptant les équivalences streaming, ça fait 129.000 copies en plus, soit 970.000 albums vendus au total... La grande classe ! Emmanuel de Buretel, fondateur de son label Because, explique : "L'histoire de Christine and the Queens est celle d'un dévouement intense à la création d'une musique accessible à tous" avant d'ajouter être "prêts pour la prochaine étape de sa carrière". Ca tombe bien, nous aussi. Et Christine and the Queens nous le promet : son deuxième album sera "sexy et terrifiant" à la fois.