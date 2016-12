Charlie Puth, Dua Lipa, LP ...Quels sont les meilleurs nouveaux artistes de 2016 ?

L'année 2016 s'achève dans quelques jours et elle a été riche en sorties musicales, concerts et retours mais également en découvertes. Alors que les nommés de la cérémonie des Grammy Awards qui se déroulera en février prochain ont été dévoilés, il était temps pour Virginradio.fr de faire un point sur ces nouvelles découvertes ou voix qui se sont imposées en 2016. De Charlie Puth à Seeb en passant par Calum Scott et Dua Lipa, il y a eu de la diversité cette année, pour votre (et notre) plus grand plaisir !

Charlie Puth s'impose en 2016 !

Bien qu'il ait été découvert du grand public en 2015 suite à son titre "See You Again" avec Wiz Khalifa pour la bande originale de "Fast & Furious 7", Charlie Puth s'est véritablement imposé dans le paysage pop américain cette année avec la sortie de son premier album "Nine Track Mind". Dans ce premier opus qui contient les hits "One Call Away", "Marvin Gaye" ou "We Don't Talk Anymore" et dont la critique a été quasi unanime, le chanteur de 25 ans dévoile au monde toute sa sensibilité et sa fibre artistique qui laisse présager une très bonne carrière pour ce dernier.

Calum Scott promet de faire des ravages en 2017 !

Découvert lors du télé-crochet britannique "Britain's Got Talent", Calum Scott a su émouvoir et séduire l'Angleterre avant de s'attaquer au reste du monde, également sous le charme de son talent. Grâce à sa reprise de "Dancing On My Own" de Robyn, Calum Scott a pu signer un contrat avec Universal Music et se prépare à dévoiler son premier album en 2017. Le chanteur qui était dans Le Lab pour une session exclusive a devant lui une carrière très prometteuse !

La chanteuse Dua Lipa, future princesse de la pop anglaise

A l'aide des hits "Hotter Than Hell" ou encore "Blow Your Mind", Dua Lipa s'est glissée doucement mais surement en haut des charts. De part ses titres entrainants aux mélodies dansantes, le tout agrémenté d'une voix bien calibrée, la jeune anglaise de 21 ans promet d'être l'une des chanteuses pop à suivre en 2017 et sur laquelle il faudra garder un oeil.

The Chainsmokers, le duo EDM devenu incontounable

Le duo électro américain composé de Drew Taggart et Alex Pall a eu une année 2016 plus que brillante ! Ayant signé l'un des plus gros cartons de cette année nommé "Closer" avec la chanteuse Halsey, le groupe a su s'imposer sur la scène compétitive de l'EDM et se voit même être nommé aux Grammy Awards en tant que meilleur nouveau talent. L'année 2017 promet fortement d'être placée sous le signe de The Chainsmokers !

Rag'N'Bone Man, l'incroyable britannique qui séduit la planète

Si son physique vous impressionne, attendez d'écouter sa voix ! Le britannique Rag'N'Bone Man promet de vous séduire encore plus en 2017 avec l'arrivée de son premier album. A l'aide de son titre "Human", le chanteur de 31 ans montre l'étendu de son talent et la rareté de sa voix et de son style oscillant entre soul et blues. Gardez bien son nom en tête, il risque d'être très prochainement sur toutes les lèvres.

Seeb, le duo norvégien électro s'impose à échelle internationale

Ayant signé le remix de "I Took A Pill In Ibiza" de Mike Posner, l'un des titres les plus célèbres de 2016, le duo électro norvégien Seeb promet de continuer sa route vers le sommet l'année prochaine. En effet, le titre "Breathe" a confirmé le talent du brillant duo et de leur son électro-tropical aérien. Le groupe qui a dévoilé leur ingénieux remix de "Hymn For The Weekend" par Coldplay promet de continuer à faire danser le monde entier en 2017 !

LP, l'une des voix les plus prometteuses de 2016 !

2016 a été le sacre de la tornade américaine LP. Bien qu'elle ne soit pas totalement nouvelle dans l'industrie, ayant quatre albums à son actif, Laura Pergolizzi s'est véritablement imposée à grande échelle cette année avec la sortie de son premier album "Lost On You" sorti chez Elektra France, label de la major Warner Music. Le single qui a donné son nom à l'album a véritablement propulsé la chanteuse au sommet, si bien que cet album a été certifié disque d'or en France, une semaine après sa sortie. La voix atypique de LP de manquera pas de faire tourner bien des têtes en 2017 !

Pari réussi pour Loïc Nottet cette année !

Le jeune belge Loïc Nottet en a bluffé plus d'un cette année avec la sortie de son single "Million Eyes". Alors qu'il a fait ses premiers pas dans la version belge de The Voice, le chanteur de 20 ans a dévoilé un concentré de sensualité, alliant danse et musique avec ce single hautement acclamé par la presse et les fans. L'artiste qui avait participé à Danse Avec Les Stars a donc mis la barre haute cette année et promet un album au printemps prochain avec plusieurs dates de concerts déjà programmées.

Gnash, bientôt en concert à Paris !

Gnash a réussi à se faire un nom et à tirer son épingle du jeu cette année avec la sortie de "i hate u, i love u". Garett Nash de son vrai nom et son univers touchant ont fait mouche dans le coeur des fans de musique du monde entier cette année. Avec cet univers simple, parfois enfantin mais authentique aspirant à la joie, le chanteur de 25 ans a encore d'autres titres en stock qu'il prépare pour 2017 avec également un premier concert français au Badaboum le 2 mars prochain.

La chanteuse danoise impose son style en 2016

2015 et 2016 ont été de bonne augure pour la chanteuse danoise MØ. Alors qu'elle collabore avec Major Lazer et DJ Snake sur "Lean On" en 2015, qui était l'un des plus gros cartons de cette année là, dépassant le milliard de vues sur Youtube, l'artiste pose également sa voix sur "Cold Water" de Major Lazer en compagnie de Justin Bieber cette année. Enormément demandée pour des collaborations, MØ a su également imposer son propre style avec la sortie de "Final Song" et "Drum" en 2016 qui laissent présager un bon futur pour cette dernière qui risque de prendre possession des charts dance très bientôt.