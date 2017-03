Charli XCX : Number 1 Angel, une mixtape jubilatoire dévoilée

Vendredi c'est jour de sortie et outre Heartworms, le nouvel album de Shins, ce qui nous réjouit le plus c'est l’arrivée de la nouvelle mixtape de Charli XCX. En attendant son album, repoussé à septembre prochain, l'anglaise dévoile 10 nouvelles chansons. Au programme des featurings avec les très hype MØ, et Abra mais aussi avec une revenante aka Uffie ! Cela donne une jolie collection de chansons pop electro et 100% inédites. Les titres After The After Party et Bounce dévoilés ses derniers mois ne font pas partie de la mixtape, le second devrait servir de single officiel pour le deuxième album de l'artiste. Number 1 Angel fait suite à l'Ep Vroom Vroom sorti par Charli XCX en février 2016.

Au sujet de son futur album Charli XCX a expliqué vouloir en faire un vrai album de fête, le genre à faire danser dans les clubs. Avec Number 1 Angel la chanteuse n'en est d’ailleurs pas très loin. Interrogée sur cette mixtape gratuite Charli a expliqué que cela lui avait permis de travailler au pied levé avec des artistes qu'elle apprécie beaucoup sans se soucier que tout soit parfait " J'écris tout le temps. C'est une grande part de ce que je suis en tant qu'artiste.. Je pense que c'était vraiment cool d'arriver ensemble comme ça et d'être capable d'écrire super vite avec des filles que j'adore tellement en tant qu'artistes et de sortir les choses comme ça. On a fait tellement de chansons qu'il pourrait y avoir trois mixtapes." Ce côté jubilatoire se ressent pleinement à l'écoute de l'album particulièrement sautillant et prenant.