Charli XCX : After The Afterparty, votre son #VirginFriday

Tous les vendredi sur Virgin Radio on vous propose de découvrir une chanson qu'on adore et qu'on vous fait écouter toute la journée, c'est le son #VirginFriday. Pour cet ultime vendredi de 2016, on s'est dit qu'il fallait vraiment une chanson qui finisse l'année avec festivité et qui nous donne envie de passer en 2017. Quoi de mieux alors que de mettre à l'honneur After The Afterparty de Charli XCX feat Lil Yachty ? Rien, on est bien d'accord ! Alors ce vendredi 30 décembre on vous fait écouter toute la journée le single bien déjanté de la, non moins déjantée, Charli XCX !

After the Afterparty est le premier single extrait de l'album de Charli XCX à paraître en 2017. On avait pu découvrir l'anglaise lors du Volkswagen Garage Sound de Paris en novembre. Elle y avait dévoilé quelques nouvelles chansons sur scène et surtout une énergie sans précédent. Après les succès des titres Boom Clap et Break The Rules, Charli XCX confirme un goût plus prononcé pour l'electro pop. Féministe et badass, Charli XCX n'a pas fini de nous faire danser avec son univers singulier. After The afterparty, hymne à faire la fête en continu, est à écouter toute la journée du 30 décembre sur Virgin Radio !